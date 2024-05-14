Оккупанты создают "буферную зону" на границе с Харьковщиной — в ISW о текущей ситуации

Российские оккупанты на танке. Фото: росСМИ

За минувшие сутки 13 мая российские военные продолжали тактические наступления на север и северо-восток от города Харькова. По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), Россия ставит перед собой цель быстро создать "буферную зону" вдоль границы с Украиной, а не продвижение вглубь территории.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Отмечается, что геолокационные кадры 13 мая указывают на то, что россияне продвинулись к населенному пункту Глубокое, что к северу от Липцев. Однако полного захвата всего поселка пока нет.

Дополнительные кадры, как говорят аналитики, показывают, что российские войска продвинулись к юго-западу от Олейникова и к северу от Лукьянцев.

Бои в Харьковской области. Фото: ISW

Что касается Волчанска, то аналитики оценивают там быстрые темпы продвижения россиян. Ведь, по данным российских военных блоггеров, они захватили обувную фабрику на севере и продвинулись в центр города. Кроме того, имеют тактические успехи в окрестных населенных пунктах: Старица и Бугроватка.

"Относительно быстрые темпы продвижения российских войск в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые водные пути в пределах населенного пункта свидетельствуют о том, что российские силы предпочитают создание "буферной зоны" над более глубоким проникновением, как ранее оценивало ISW", — говорится в сообщении.

Как известно, россияне в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковщину . Из приграничных населенных пунктов эвакуируют людей.

По данным следователей, в Волчанской общине во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно держали людей в подвалах и продолжают это делать.