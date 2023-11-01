Окупанти упродовж доби обстрілювали мирне населення Харківщини, — Синєгубов

Наслідки обстрілу Харкова. Фото (архівне): ДСНС

Протягом доби загарбники з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілювали цивільне населення Харківщини. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що вчора близько 23:30 росіяни вдарили керованою авіабомбою по селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. А вже сьогодні зранку ворог обстріляв Куп'янськ. Попередньо без постраждалих.

Протягом доби з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

"А в селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років", — розповів Синєгубов.

Водночас у Вовчанську пошкоджено чотири приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою. У селі Чернещина руйнувань зазнали два приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства. Також під ударами ворога перебували Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно понад 25 населених пунктів області.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 94 рази, випустивши 510 снарядів. Під ворожим вогнем опинились житлові квартали області, є загиблі та поранені.