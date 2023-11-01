Окупанти упродовж доби обстрілювали мирне населення Харківщини, — Синєгубов
Протягом доби загарбники з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілювали цивільне населення Харківщини. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще одна поранена.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області
Синєгубов розповів, що вчора близько 23:30 росіяни вдарили керованою авіабомбою по селі Подоли Куп'янського району. Внаслідок атаки пошкоджено два приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. А вже сьогодні зранку ворог обстріляв Куп'янськ. Попередньо без постраждалих.
Протягом доби з артилерії, мінометів, з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
"А в селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років", — розповів Синєгубов.
Водночас у Вовчанську пошкоджено чотири приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою. У селі Чернещина руйнувань зазнали два приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства. Також під ударами ворога перебували Куп'янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно понад 25 населених пунктів області.
Нагадаємо, упродовж попередньої доби російські окупанти обстріляли Херсонську область 94 рази, випустивши 510 снарядів. Під ворожим вогнем опинились житлові квартали області, є загиблі та поранені.
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