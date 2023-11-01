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Оккупанты на протяжении суток обстреливали мирное население Харьковской области, — Синегубов

1 ноября 2023 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты на протяжении суток обстреливали мирное население Харьковской области, — Синегубов
Последствия обстрелов Харькова. Фото (архивное): ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущее сутки захватчики из артиллерии, минометов, с использованием авиации и другого вооружения массированно обстреливали гражданское население Харьковской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще один ранен.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

Синегубов рассказал, что вчера около 23:30 россияне ударили управляемой авиабомбой по селе Подолы Купянского района. В результате атаки повреждены два частных дома. К счастью, обошлось без пострадавших. А уже сегодня утром враг обстрелял Купянск. Предварительно, без пострадавших.

В течение суток из артиллерии, минометов, с использованием авиации и другого вооружения массированно обстреливали гражданское население Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

"А в селе Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Получила ранение и была госпитализирована женщина 52 лет", — рассказал Синегубов.

В Волчанске повреждены четыре частных дома и здания коммунального предприятия по благоустройству. В селе Чернещина разрушены два частных дома и здания сельскохозяйственного предприятия. Также под ударами врага находились Купянск-Узловой, Двуречная, Юрченково, Уды, Ветеринарное, Куриловка, Кучеровка и другие населенные пункты. Всего обстреляно более 25 населенных пунктов области.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в течение предыдущих суток российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 94 раза, выпустив 510 снарядов. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы области, есть погибшие и раненые.

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