Окупанти вбили 11-річну дитину на Харківщині
Зранку 3 квітня у лікарні помер 11-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок обстрілів села Новоосинове у Куп'янському районі на Харківщині. Напередодні загинув батько хлопчика.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в середу, 3 квітня.
Загибель дитини на Харківщині
Синєгубов розповів, що сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу окупантів помер у лікарні.
"Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", — додав він.
Що передувало
Російські окупанти у вівторок, 2 квітня, близько 17:00 завдали удару по селі Новоосинове Куп‘янського району. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на момент обстрілу хлопчик разом зі своїм батьком перебували на власному подвір'ї. Тоді дитину з пораненнями було госпіталізовано до лікарні.
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Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Уламки російської зброї, якою обстрілювали Харківщину 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Через терор росіян прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. В ОВА порівняли обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.
Крім того, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.
Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.
З'ясувалося, що росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі відомо, що поранень зазнали 13 осіб.
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