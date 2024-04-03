Окупанти вбили 11-річну дитину на Харківщині

Наслідки обстрілів Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov

Зранку 3 квітня у лікарні помер 11-річний хлопець, який отримав поранення внаслідок обстрілів села Новоосинове у Куп'янському районі на Харківщині. Напередодні загинув батько хлопчика.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в середу, 3 квітня.

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Синєгубов розповів, що сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу окупантів помер у лікарні.

"Вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько", — додав він.

Скриншот допису Синєгубова

Що передувало

Російські окупанти у вівторок, 2 квітня, близько 17:00 завдали удару по селі Новоосинове Куп‘янського району. У Харківській обласній прокуратурі розповіли, що на момент обстрілу хлопчик разом зі своїм батьком перебували на власному подвір'ї. Тоді дитину з пораненнями було госпіталізовано до лікарні.

Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Харківської області 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Уламки російської зброї, якою обстрілювали Харківщину 2 квітня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 4

Через терор росіян прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. В ОВА порівняли обстріли області з минулим роком. Так, там зазначили, що вони зросли утричі.

Крім того, удень 2 квітня російські окупанти атакували Дніпро ракетою Х-59 "Гедзь". У місті лунали вибухи. Працювала ППО.

Згодом у мережі з'явилося відео перших хвилин після атаки. На цих кадрах зафіксовано руйнування. Помітно, що в будівлі вибито шибки та пошкоджено інтер'єр.

З'ясувалося, що росіяни завдали удар по учбовому закладу у Дніпрі. Наразі відомо, що поранень зазнали 13 осіб.