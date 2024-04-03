Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области

Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

Утром 3 апреля в больнице умер 11-летний парень, который получил ранения в результате обстрелов села Новоосиново в Купянском районе Харьковской области. Накануне погиб отец мальчика.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 3 апреля.

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Синегубов рассказал, что сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела окупантов умер в больнице.

"Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец", — добавил он.

Скриншот сообщения Синегубова

Что предшествовало

Российские оккупанты во вторник, 2 апреля, около 17:00 нанесли удар по селе Новоосиново Купянского района. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что на момент обстрела мальчик вместе со своим отцом находились на собственном подворье. Тогда ребенок с ранениями был госпитализирован в больницу.

Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обломки российского оружия, которым обстреливали Харьковщину 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1/4 ​ 4

Из-за террора россиян прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот сообщения Синегубова

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. В ОВА сравнили обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.

Кроме того, днем 2 апреля российские захватчики атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Впоследствии у сети появилось видео первых минут после атаки. На этих кадрах зафиксировано разрушение. Примечательно, что в здании выбиты стекла и поврежден интерьер.

Выяснилось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Днепре. Известно, что ранения получили 13 человек.