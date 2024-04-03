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Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области

3 апреля 2024 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области
Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 3 апреля в больнице умер 11-летний парень, который получил ранения в результате обстрелов села Новоосиново в Купянском районе Харьковской области. Накануне погиб отец мальчика.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в среду, 3 апреля.

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Синегубов рассказал, что сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела окупантов умер в больнице.

"Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец", — добавил он.

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Скриншот сообщения Синегубова

Что предшествовало

Российские оккупанты во вторник, 2 апреля, около 17:00 нанесли удар по селе Новоосиново Купянского района. В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что на момент обстрела мальчик вместе со своим отцом находились на собственном подворье. Тогда ребенок с ранениями был госпитализирован в больницу.

  • Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области - фото 2
    Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области - фото 3
    Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области - фото 4
    Последствия обстрелов Харьковской области 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты убили 11-летнего ребенка в Харьковской области - фото 5
    Обломки российского оружия, которым обстреливали Харьковщину 2 апреля. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Из-за террора россиян прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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Скриншот сообщения Синегубова
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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, 2 апреля российские оккупанты нанесли авиационный удар по Сумской пригородной гражданской инфраструктуре. В ОВА сравнили обстрелы области с прошлым годом. Так, там отметили, что они выросли втрое.

Кроме того, днем 2 апреля российские захватчики атаковали Днепр ракетой Х-59 "Гедзь". В городе раздавались взрывы. Работало ПВО.

Впоследствии у сети появилось видео первых минут после атаки. На этих кадрах зафиксировано разрушение. Примечательно, что в здании выбиты стекла и поврежден интерьер.

Выяснилось, что россияне нанесли удар по учебному заведению в Днепре. Известно, что ранения получили 13 человек.

дети
Харьковская область
обстрелы
война в Украине

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