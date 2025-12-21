Відео
Головна Харків Окупанти вбили двох людей на Харківщині — деталі атак РФ

Окупанти вбили двох людей на Харківщині — деталі атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 13:03
Окупанти знову атакували Харківщину — є загиблі і поранені
Поліцейський фіксує наслідки російського обстрілу. Фото: npu.gov.ua

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували Харківську область. Під вогнем опинилися Купʼянський, Чугуївський та Ізюмський райони. Ворог запускав керовану авіацію та дрони різних типів. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 21 грудня.

Читайте також:

Російський обстріл Харківщини

Внаслідок російської атаки на Ізюмський район загинув 47-річний чоловік та його 42-річна жінка. Ще одна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Російський обстріл Харківщини
Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: Нацполіція

"Через авіаційний удар в місті Ізюм пошкоджено будівлю кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю", — йдеться у повідомленні.

А у селі Ківшарівка через удари Росії поранення отримав цивільний чоловік. Руйнувань зазнали приватні будинки та домогосподарства в Купʼянському районі.

Крім того, загарбники скерували дрони по Чугуївському району, внаслідок чого стався удар біля села Приморське. Ворог пошкодив будівлю недіючої бази відпочинку.

Наслідки російського обстрілу Харківщини
Удар Росії по Харківщині. Фото: Нацполіція

"20 грудня поліцейські здійснили огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації". — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що наразі триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав, скільки цілей російські окупанти випустили по Україні за тиждень.

А у ніч проти 21 грудня російські загарбники атакували Рівненську область та пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
