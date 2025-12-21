Окупанти знову атакували Харківщину — є загиблі і поранені

Поліцейський фіксує наслідки російського обстрілу. Фото: npu.gov.ua

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували Харківську область. Під вогнем опинилися Купʼянський, Чугуївський та Ізюмський райони. Ворог запускав керовану авіацію та дрони різних типів. Внаслідок обстрілу є жертви.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 21 грудня.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Харківщини

Внаслідок російської атаки на Ізюмський район загинув 47-річний чоловік та його 42-річна жінка. Ще одна місцева жителька зазнала гострої реакції на стрес.

Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: Нацполіція

"Через авіаційний удар в місті Ізюм пошкоджено будівлю кафе, палац культури, багатоквартирний житловий будинок та цивільні автомобілі. Приватний житловий будинок зруйновано повністю", — йдеться у повідомленні.

А у селі Ківшарівка через удари Росії поранення отримав цивільний чоловік. Руйнувань зазнали приватні будинки та домогосподарства в Купʼянському районі.

Крім того, загарбники скерували дрони по Чугуївському району, внаслідок чого стався удар біля села Приморське. Ворог пошкодив будівлю недіючої бази відпочинку.

Удар Росії по Харківщині. Фото: Нацполіція

"20 грудня поліцейські здійснили огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації". — йдеться у повідомленні.

У Нацполіції нагадали, що наразі триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від російських обстрілів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав, скільки цілей російські окупанти випустили по Україні за тиждень.

А у ніч проти 21 грудня російські загарбники атакували Рівненську область та пошкодили обʼєкт цивільної інфраструктури.