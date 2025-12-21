Видео
Україна
Видео

Оккупанты убили двух человек на Харьковщине — детали атак РФ

Оккупанты убили двух человек на Харьковщине — детали атак РФ

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 13:03
Оккупанты снова атаковали Харьковщину — есть погибшие и раненые
Полицейский фиксирует последствия российского обстрела. Фото: npu.gov.ua

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Под огнем оказались Купянский, Чугуевский и Изюмский районы. Враг запускал управляемую авиацию и дроны различных типов. В результате обстрелов есть жертвы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в воскресенье, 21 декабря.

Читайте также:

Российский обстрел Харьковщины

В результате российской атаки на Изюмский район погиб 47-летний мужчина и его 42-летняя женщина. Еще одна местная жительница получила острую реакцию на стресс.

Російський обстріл Харківщини
Последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: Нацполиция

"Из-за авиационного удара в городе Изюм повреждено здание кафе, дворец культуры, многоквартирный жилой дом и гражданские автомобили. Частный жилой дом разрушен полностью", — говорится в сообщении.

А в селе Ковшаровка из-за ударов России ранения получил гражданский мужчина. Разрушениям подверглись частные дома и домохозяйства в Купянском районе.

Кроме того, захватчики направили дроны по Чугуевскому району, в результате чего произошел удар возле села Приморское. Враг повредил здание недействующей базы отдыха.

Наслідки російського обстрілу Харківщини
Удар России по Харьковской области. Фото: Нацполиция

"20 декабря полицейские осуществили осмотры мест событий, внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации", —  говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что сейчас продолжается эвакуация из населенных пунктов, которые страдают от российских обстрелов.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал, сколько целей российские оккупанты выпустили по Украине за неделю.

А в ночь на 21 декабря российские захватчики атаковали Ровенскую область и повредили объект гражданской инфраструктуры.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
