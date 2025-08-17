Ворог завдав ракетного удару по Харкову і вже відомо про двох постраждалих

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують цинічні удари по Харківщині. Сьогодні пізно ввечері атакував місто балістичною ракетою.

Про це повідомляє мер =Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки атаки

За словами очільника міста, окупанти влучили в багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Терехов повідомив, що за попередніми даними є постраждалі.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відповідні служби виїхали на місце вибуху, щоб надати допомогу постраждалим.

Синєгубов повідомив, що в результаті атаки окупантів РФ вже відомо про поранення 13-річної дівчинки та 21-річної жінки. Медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.

А вчора ввечері вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області. Окупанти атакували балістикою.