Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти вдарили балістикою по Харкову — які наслідки

Окупанти вдарили балістикою по Харкову — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 23:26
Ворог завдав ракетного удару по Харкову і вже відомо про двох постраждалих
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують цинічні удари по Харківщині. Сьогодні пізно ввечері атакував місто балістичною ракетою.

Про це повідомляє мер =Харкова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки

Окупанти вдарили балістикою по Харкову — які наслідки - фото 1
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За словами очільника міста, окупанти влучили в багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Терехов повідомив, що за попередніми даними є постраждалі.

За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, відповідні служби виїхали на місце вибуху, щоб надати допомогу постраждалим.

Окупанти вдарили балістикою по Харкову — які наслідки - фото 2
Повідо+млення Олега Синєгубова. Фото: Скриншот

Синєгубов повідомив, що в результаті атаки окупантів РФ вже відомо про поранення 13-річної дівчинки та 21-річної жінки. Медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.

А вчора ввечері вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області. Окупанти атакували балістикою.

Харків медики війна в Україні балістична атака постраждалі ДСНС
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації