Враг нанес ракетный удар по Харькову и уже известно о двух пострадавших

Оккупанты ударили баллистикой по Харькову — какие последствия
Российские оккупанты продолжают циничные удары по Харьковщине. Сегодня поздно вечером атаковал город баллистической ракетой.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно о последствиях атаки
По словам главы города, оккупанты попали в многоквартирный дом в Индустриальном районе. Терехов сообщил, что по предварительным данным есть пострадавшие.
По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, соответствующие службы выехали на место взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Синегубов сообщил, что в результате атаки оккупантов РФ уже известно о ранении 13-летней девочки и 21-летней женщины. Медики оказывают им помощь.
Напомним, в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.
А вчера вечером взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области. Оккупанты атаковали баллистикой.
Читайте Новини.LIVE!