Главная Харьков Оккупанты ударили баллистикой по Харькову — какие последствия

Оккупанты ударили баллистикой по Харькову — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 23:26
Враг нанес ракетный удар по Харькову и уже известно о двух пострадавших
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты продолжают циничные удары по Харьковщине. Сегодня поздно вечером атаковал город баллистической ракетой.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Что известно о последствиях атаки

Оккупанты ударили баллистикой по Харькову — какие последствия - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

По словам главы города, оккупанты попали в многоквартирный дом в Индустриальном районе. Терехов сообщил, что по предварительным данным есть пострадавшие.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, соответствующие службы выехали на место взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Оккупанты ударили баллистикой по Харькову — какие последствия - фото 2
Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Синегубов сообщил, что в результате атаки оккупантов РФ уже известно о ранении 13-летней девочки и 21-летней женщины. Медики оказывают им помощь.

Напомним, в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.

А вчера вечером взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области. Оккупанты атаковали баллистикой.

