Враг нанес ракетный удар по Харькову и уже известно о двух пострадавших

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты продолжают циничные удары по Харьковщине. Сегодня поздно вечером атаковал город баллистической ракетой.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях атаки

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

По словам главы города, оккупанты попали в многоквартирный дом в Индустриальном районе. Терехов сообщил, что по предварительным данным есть пострадавшие.

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, соответствующие службы выехали на место взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Синегубов сообщил, что в результате атаки оккупантов РФ уже известно о ранении 13-летней девочки и 21-летней женщины. Медики оказывают им помощь.

