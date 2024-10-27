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Окупанти вдарили по ангару із зерном у Харківській області — фото

27 жовтня 2024 17:05
Аркадій Пастула - Редактор
Окупанти 27 жовтня завдали удару по ангару з зерном під Чугуєвом — фото наслідків
Наслідки російського обстрілу Харківської області 27 жовтня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у неділю, 27 жовтня, завдали удару по ангару з пшеницею, насінням соняшника та кукурудзою під Чугуєвом Харківської області. Після атаки загарбників нічого не лишилося.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

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Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа, в якій згоріли тони збіжжя. Наразі підраховуються збитки. 

Обстріл Харківської області 27 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 27 жовтня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

"Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого", — зазначив Болвінов.

Удар по Харківській області 27 жовтня
Наслідки російського обстрілу Харківської області 27 жовтня. Фото: Facebook/Сергій Болвінов

Вибухотехніки вже підтвердили, що ворог здійснював обстріл із ЗРК С-300. Унаслідок ракетного удару спалахнув ангар, який зазнав повного знищення.

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Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом тижня Росія здійснила удари по Україні, використавши понад 110 авіаційних бомб. Крім того, ворог запускав 560 ударних дронів і 20 ракет.

Також у ніч проти 27 жовтня загарбники здійснили авіаційний удар по енергетичних об'єктах у Сумській області.

окупанти Харківська область обстріли війна зерно

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