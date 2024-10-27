Оккупанты 27 октября нанесли удар по ангару с зерном под Чугуевом — фото последствий

Последствия обстрела Харьковской области 27 октября. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Российские оккупанты в воскресенье, 27 октября, нанесли удар по ангару с пшеницей, семенами подсолнечника и кукурузой под Чугуевом Харьковской области. После атаки захватчиков ничего не осталось.

Об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

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В результате атаки произошел масштабный пожар, в котором сгорели тонны зерна. Сейчас подсчитываются убытки.

Последствия обстрела Харьковской области 27 октября. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

"Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара оккупантов не осталось ничего", — отметил Болвинов.

Последствия обстрела Харьковской области 27 октября. Фото: Facebook/Сергей Болвинов

Взрывотехники уже подтвердили, что враг осуществлял обстрел из ЗРК С-300. В результате ракетного удара вспыхнул ангар, который подвергся полному уничтожению.

Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, в течение недели Россия нанесла удары по Украине, использовав более 110 авиационных бомб. Кроме того, враг запускал 560 ударных дронов и 20 ракет.

Также в ночь на 27 октября захватчики нанесли авиационный удар по энергетическим объектам в Сумской области.