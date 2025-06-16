Обстріл Купʼянська 16 червня — окупанти вдарили по багатоповерхівці

Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у понеділок, 16 червня, атакували Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені. Крім того, щонайменше троє мирних жителів могли загинути.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Купʼянська 16 червня

Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Слідство встановило, що близько 15:40 окупанти завдали авіаційного удару по багатоповерхівці Купʼянська. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму.

Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня загарбники атакували Київ дронами. Пошкодження зафіксовано в декількох районах.

А вночі 15 червня окупанти масовано атакували Полтавщину. Окупанти пошкодили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.