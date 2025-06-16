Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти вдарили по багатоповерхівці Купʼянська — є поранені

Окупанти вдарили по багатоповерхівці Купʼянська — є поранені

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 22:09
Обстріл Купʼянська 16 червня — окупанти вдарили по багатоповерхівці
Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Ключові моменти Обстріл Купʼянська 16 червня

Російські окупанти у понеділок, 16 червня, атакували Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені. Крім того, щонайменше троє мирних жителів могли загинути.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Купʼянська 16 червня

Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Обстріл Купʼянська 16 червня
Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Слідство встановило, що близько 15:40 окупанти завдали авіаційного удару по багатоповерхівці Купʼянська. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму.

Російський обстріл Купʼянська 16 червня
Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Удар по Купʼянську 16 червня
Наслідки обстрілу Купʼянська. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня загарбники атакували Київ дронами. Пошкодження зафіксовано в декількох районах.

А вночі 15 червня окупанти масовано атакували Полтавщину. Окупанти пошкодили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

війна Харківська область обстріли прокуратура окупанти Куп'янськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації