Обстріл Купʼянська 16 червня — окупанти вдарили по багатоповерхівці

Окупанти вдарили по багатоповерхівці Купʼянська — є поранені
Російські окупанти у понеділок, 16 червня, атакували Купʼянськ Харківської області. Внаслідок обстрілу є поранені. Крім того, щонайменше троє мирних жителів могли загинути.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Обстріл Купʼянська 16 червня
Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.
Слідство встановило, що близько 15:40 окупанти завдали авіаційного удару по багатоповерхівці Купʼянська. Внаслідок обстрілу сталися пожежі в квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму.
"За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути. Ситуація у місті залишається складною, через безпекові ризики наразі ускладнений оперативний виїзд на місце події. Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 16 червня загарбники атакували Київ дронами. Пошкодження зафіксовано в декількох районах.
А вночі 15 червня окупанти масовано атакували Полтавщину. Окупанти пошкодили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
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