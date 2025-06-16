Обстрел Купянска 16 июня — оккупанты ударили по многоэтажке

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в понедельник, 16 июня, атаковали Купянск Харьковской области. В результате обстрела есть раненые. Кроме того, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Обстрел Купянска 16 июня

Купянская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Следствие установило, что около 15:40 оккупанты нанесли авиационный удар по многоэтажке Купянска. В результате обстрела произошли пожары в квартирах. Мужчина и женщина получили акубаротравму.

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть. Ситуация в городе остается сложной, из-за рисков безопасности пока затруднен оперативный выезд на место происшествия. Данные уточняются", — говорится в сообщении.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 16 июня захватчики атаковали Киев дронами. Повреждения зафиксированы в нескольких районах.

А ночью 15 июня оккупанты массированно атаковали Полтавскую область. Оккупанты повредили объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.