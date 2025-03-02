Вибухи в Харкові 2 березня — окупанти вдарили по багатоповерхівці

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Харкові
Російські окупанти ввечері, 2 березня, знову атакували Харків ударними дронами. Ворог влучив у багатоповерхівку в центрі міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 2 березня
"Влучання у багатоповерхівку в центрі міста. На одному з поверхів пожежа", — зазначив Терехов.
За його словами, удар зафіксовано в Київському районі міста. Наразі на місці атаки працюють усі відповідні служби.
Терехов додав, що відомо про одного постраждалого.
Нагадаємо, загарбники 1 березня атакували Сумщину. Ворог завдавав ударів за допомогою ударних безпілотників типу Shahed.
Також вчора окупанти обстріляли багатоповерхівку в Запоріжжі. Росіяни атакували місто ударним БпЛА типу Shahed.
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