Взрывы в Харькове 2 марта — оккупанты ударили по многоэтажке

Взрыв. Фото иллюстративное: Reuters

Российские оккупанты вечером, 2 марта, снова атаковали Харьков ударными дронами. Враг попал в многоэтажку в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Обстрел Харькова 2 марта

"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар", — отметил Терехов.

По его словам, удар зафиксирован в Киевском районе города. Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.

Терехов добавил, что известно об одном пострадавшем.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, захватчики 1 марта атаковали Сумскую область. Враг наносил удары с помощью ударных беспилотников типа Shahed.

Также вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Запорожье. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа Shahed.