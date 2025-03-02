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Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове

2 марта 2025 22:11
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Харькове 2 марта — оккупанты ударили по многоэтажке
Взрыв. Фото иллюстративное: Reuters
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты вечером, 2 марта, снова атаковали Харьков ударными дронами. Враг попал в многоэтажку в центре города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар",  отметил Терехов.

По его словам, удар зафиксирован в Киевском районе города. Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.

Терехов добавил, что известно об одном пострадавшем.

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Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, захватчики 1 марта атаковали Сумскую область. Враг наносил удары с помощью ударных беспилотников типа Shahed.

Также вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Запорожье. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа Shahed.

Харьков взрыв Украина обстрелы Игорь Терехов оккупанты
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