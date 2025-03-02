Взрывы в Харькове 2 марта — оккупанты ударили по многоэтажке

Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове
Российские оккупанты вечером, 2 марта, снова атаковали Харьков ударными дронами. Враг попал в многоэтажку в центре города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Обстрел Харькова 2 марта
"Попадание в многоэтажку в центре города. На одном из этажей пожар", — отметил Терехов.
По его словам, удар зафиксирован в Киевском районе города. Сейчас на месте атаки работают все соответствующие службы.
Терехов добавил, что известно об одном пострадавшем.
Напомним, захватчики 1 марта атаковали Сумскую область. Враг наносил удары с помощью ударных беспилотников типа Shahed.
Также вчера оккупанты обстреляли многоэтажку в Запорожье. Россияне атаковали город ударным БпЛА типа Shahed.
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