Окупанти вдарили по будівлі ДСНС на Харківщині — там було шестеро рятувальників

Наслідки обстрілу будівлі ДСНС у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

Російські окупанти уночі, 1 квітня, завдали удару по пожежно-рятувальному підрозділу у Харківській області. На чергуванні у цей час перебувало шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Про це повідомив пресцентр Державної служби надзвичайних ситуацій України у понеділок, 1 квітня.

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Наслідки обстрілу будівлі ДСНС

У відомстві розповіли, що цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, який межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось у будівлю пожежно-рятувального підрозділу.

Наслідки обстрілу будівлі ДСНС у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу будівлі ДСНС у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу будівлі ДСНС у Харківській області. Фото: t.me/dsns_telegram

"В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", — йдеться у повідомленні.

На чергуванні у цей час перебувало шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, упродовж минулої доби російські окупанти завдали 418 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки травми отримав 54-річний чоловік.

Крім того, загарбники продовжують щоденно накривати щільним вогнем прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях. Крім того, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить диверсійну діяльність.