Оккупанты ударили по зданию ГСЧС на Харьковщине — там было шестеро спасателей
Российские оккупанты ночью, 1 апреля, нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.
Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в понедельник, 1 апреля.
Последствия обстрела здания ГСЧС
В ведомстве рассказали, что этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, который граничит со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось в здание пожарно-спасательного подразделения.
"В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", — говорится в сообщении.
На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 418 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки травмы получил 54-летний мужчина.
Кроме того, захватчики продолжают ежедневно накрывать плотным огнем приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионную деятельность.
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