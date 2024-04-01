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Оккупанты ударили по зданию ГСЧС на Харьковщине — там было шестеро спасателей

1 апреля 2024 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты ударили по зданию ГСЧС на Харьковщине — там было шестеро спасателей
Последствия обстрела здания ГСЧС в Харьковской области. Фото: t.me/dsns_telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты ночью, 1 апреля, нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению в Харьковской области. На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в понедельник, 1 апреля.

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Последствия обстрела здания ГСЧС

В ведомстве рассказали, что этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, который граничит со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось в здание пожарно-спасательного подразделения. 

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Последствия обстрела здания ГСЧС в Харьковской области. Фото: t.me/dsns_telegram
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Последствия обстрела здания ГСЧС в Харьковской области. Фото: t.me/dsns_telegram
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Последствия обстрела здания ГСЧС в Харьковской области. Фото: t.me/dsns_telegram

"В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", — говорится в сообщении.

На дежурстве в это время находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 418 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки травмы получил 54-летний мужчина.

Кроме того, захватчики продолжают ежедневно накрывать плотным огнем приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионную деятельность.

ГСЧС
Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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