Окупанти вдарили по дитячому оздоровчому табору в Харкові, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов.

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"Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти", — повідомив Терехов.

За його словами, загарбники пошкодили декілька будівель. На щастя, люди не постраждали, адже табір порожній.

Терехов наголосив, що це абсолютно цивільний обʼєкт, тому окупанти вкотре підтвердили, що вони терористи.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі.

Також ми писали, що російські окупанти вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.

Додамо, декілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.