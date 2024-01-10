Оккупанты ударили по детскому оздоровительному лагерю в Харькове, — Терехов
Сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.
Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Оккупанты обстреляли Харьков
"Относительно ночного обстрела. Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета", — сообщил Терехов.
По его словам, захватчики повредили несколько зданий. К счастью, люди не пострадали, ведь лагерь пустой.
Терехов подчеркнул, что это абсолютно гражданский объект, поэтому оккупанты еще раз подтвердили, что они террористы.
Напомним, в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.
Добавим, несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там проходила операция.
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