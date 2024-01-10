Оккупанты ударили по детскому оздоровительному лагерю в Харькове, — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Читайте также:

Оккупанты обстреляли Харьков

"Относительно ночного обстрела. Били по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Два прилета", — сообщил Терехов.

По его словам, захватчики повредили несколько зданий. К счастью, люди не пострадали, ведь лагерь пустой.

Терехов подчеркнул, что это абсолютно гражданский объект, поэтому оккупанты еще раз подтвердили, что они террористы.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.

Добавим, несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там проходила операция.