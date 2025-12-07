Росія вдарила по греблі Печенізького водосховища на Харківщині

Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища
Російські окупанти у неділю, 7 грудня, завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Людей закликали зберігати спокій.
Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров у Telegram.
Удар Росії по греблі Печенізького водосховища 7 грудня
"Станом на 12:00 7 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено", — зазначив Гусаров.
А у коментарі "Суспільному" він зазначив, що російські окупанти атакували ракетами. На щастя, люди не постраждали.
Наразі фахівці вивчають ступінь пошкоджень.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 7 грудня атакували інфраструктуру Кременчука Полтавської області. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.
Крім того, у Міненерго повідомили, що під ударом противника цієї ночі опинилася енергетична інфраструктура на Полтавщині та Чернігівщині.
