Україна
Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища

Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:12
Росія вдарила по греблі Печенізького водосховища на Харківщині
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у неділю, 7 грудня, завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Людей закликали зберігати спокій.

Про це повідомив селищний голова Олександр Гусаров у Telegram.

Читайте також:

Удар Росії по греблі Печенізького водосховища 7 грудня

"Станом на 12:00 7 грудня 2025 року, рух по дорожньому полотну Печенізької греблі припинено", — зазначив Гусаров.

null
Допис Гусарова. Фото: скриншот

А у коментарі "Суспільному" він зазначив, що російські окупанти атакували ракетами. На щастя, люди не постраждали. 

Наразі фахівці вивчають ступінь пошкоджень.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 7 грудня атакували інфраструктуру Кременчука Полтавської області. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Крім того, у Міненерго повідомили, що під ударом противника цієї ночі опинилася енергетична інфраструктура на Полтавщині та Чернігівщині.

війна Харківська область обстріли окупанти водосховище
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
