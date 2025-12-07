Видео
Україна
Главная Харьков Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища

Оккупанты ударили по плотине Печенежского водохранилища

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:12
Россия нанесла удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в воскресенье, 7 декабря, нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. Людей призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщил поселковый голова Александр Гусаров в Telegram.

Удар России по плотине Печенежского водохранилища 7 декабря

"По состоянию на 12:00 7 декабря 2025 года, движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено", — отметил Гусаров.

null
Пост Гусарова. Фото: скриншот

А в комментарии "Суспільному" он отметил, что российские оккупанты атаковали ракетами. К счастью, люди не пострадали.

Сейчас специалисты изучают степень повреждений.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 декабря атаковали инфраструктуру Кременчуга Полтавской области. Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что под ударом противника этой ночью оказалась энергетическая инфраструктура на Полтавщине и Черниговщине.

война Харьковская область обстрелы оккупанты водохранилище
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
