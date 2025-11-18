Ворог завдав удару по Харківщині — є постраждалі

Окупанти вдарили по Харківщині — які наслідки атаки
Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 00:23
Оновлено: 00:31
Термінова новина
Російські окупанти завдали удару по Харківській області. Зараз уточнюється масштаб руйнувань, але вже відомо про постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Реклама
Читайте також:
Що відомо на цей момент
За даними Синєгубова, ворог завдав ракетного удару по місту Берестин. Через обстріл на цей момент відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких є 16-річний підліток. Очільник Харківської ОВА зазначив, що на місці зараз працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.
Новина оновлюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама