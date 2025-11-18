Ворог завдав удару по Харківщині — є постраждалі

Термінова новина

Російські окупанти завдали удару по Харківській області. Зараз уточнюється масштаб руйнувань, але вже відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо на цей момент

Повідомлення про атаку на Харківщину. Фото: Скриншот

За даними Синєгубова, ворог завдав ракетного удару по місту Берестин. Через обстріл на цей момент відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких є 16-річний підліток. Очільник Харківської ОВА зазначив, що на місці зараз працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.

