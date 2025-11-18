Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Окупанти вдарили по Харківщині — які наслідки атаки

Окупанти вдарили по Харківщині — які наслідки атаки

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 00:23
Оновлено: 00:31
Ворог завдав удару по Харківщині — є постраждалі
Термінова новина

Російські окупанти завдали удару по Харківській області. Зараз уточнюється масштаб руйнувань, але вже відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама
Читайте також:

Що відомо на цей момент

Окупанти вдарили по Харківщині — які наслідки атаки - фото 1
Повідомлення про атаку на Харківщину. Фото: Скриншот

За даними Синєгубова, ворог завдав ракетного удару по місту Берестин. Через обстріл на цей момент відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких є 16-річний підліток. Очільник Харківської ОВА зазначив, що на місці зараз працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.

Новина оновлюється...

Харків вибух Харківська область атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації