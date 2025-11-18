Враг нанес удар по Харьковщине — есть пострадавшие

Срочная новость

Российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Сейчас уточняется масштаб разрушений, но уже известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно на данный момент

Сообщение об атаке на Харьковскую область. Фото: Скриншот

По данным Синегубова, враг нанес ракетный удар по городу Берестин. Из-за обстрела на данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых есть 16-летний подросток. Глава Харьковской ОГА отметил, что на месте сейчас работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются.

