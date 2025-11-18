Враг нанес удар по Харьковщине — есть пострадавшие

Оккупанты ударили по Харьковщине — каковы последствия атаки
Дата публикации 18 ноября 2025 00:23
обновлено: 00:31
Российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Сейчас уточняется масштаб разрушений, но уже известно о пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что известно на данный момент
По данным Синегубова, враг нанес ракетный удар по городу Берестин. Из-за обстрела на данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых есть 16-летний подросток. Глава Харьковской ОГА отметил, что на месте сейчас работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются.
