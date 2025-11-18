Видео
Видео

Оккупанты ударили по Харьковщине — каковы последствия атаки

Оккупанты ударили по Харьковщине — каковы последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 00:23
обновлено: 00:31
Враг нанес удар по Харьковщине — есть пострадавшие
Срочная новость

Российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Сейчас уточняется масштаб разрушений, но уже известно о пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Что известно на данный момент

Оккупанты ударили по Харьковщине — каковы последствия атаки - фото 1
Сообщение об атаке на Харьковскую область. Фото: Скриншот

По данным Синегубова, враг нанес ракетный удар по городу Берестин. Из-за обстрела на данный момент известно о девяти пострадавших, среди которых есть 16-летний подросток. Глава Харьковской ОГА отметил, что на месте сейчас работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются.

Новость обновляется...

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
