Обстріл Харкова 30 січня — росіяни вдарили по приватному сектору

Окупанти вдарили по Харкову — є руйнування
Російська армія вдень 30 січня завдала удару по Харкову безпілотником типу "Молнія". Під обстрілом опинився Холодногірський район міста.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Обстріл Харкова 30 січня
Оновлено 10:46. Терехов повідомив про одного постраждалого. У нього гостра реакція на стрес.
За даними очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, це 19-річний хлопець, який сам звернувся до медиків.
"Ворог скоїв удар по Харкову. Попередньо маємо інформацію про влучання БпЛА типу "Молнія" по приватному сектору у Холодногірському районі", — йдеться у повідомленні.
За його словами, приліт трапився біля приватного будинку. Там вибиті шибки та пошкоджений паркан. Станом на зараз інформації про загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, цієї ночі окупанти вдарили ударними дронами по житловому будинку у Сумах.
В ОВА повідомили, що внаслідок атаки загинуло четверо людей, ще дев'ятеро отримали поранення. На місці працюють рятувальники.
На удар відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це жахлива трагедія і закликав світ тиснути на РФ.
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