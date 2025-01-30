Обстрел Харькова 30 января — россияне ударили по частному сектору

Оккупанты ударили по Харькову — есть разрушения
Российская армия днем 30 января нанесла удар по Харькову беспилотником типа "Молния". Под обстрелом оказался Холодногорский район города.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Обстрел Харькова 30 января
Обновлено 10:46. Терехов сообщил об одном пострадавшем. У него острая реакция на стресс.
"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно имеем информацию о попадании БпЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе", — говорится в сообщении.
По его словам, прилет случился возле частного дома. Там выбиты стекла и поврежден забор. По состоянию на сейчас информации о погибших и пострадавших нет.
Напомним, этой ночью оккупанты ударили ударными дронами по жилому дому в Сумах.
В ОВА сообщили, что в результате атаки погибли четыре человека, еще девять получили ранения. На месте работают спасатели.
На удар отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это ужасная трагедия и призвал мир давить на РФ.
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