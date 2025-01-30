Обстрел Харькова 30 января — россияне ударили по частному сектору

Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС

Российская армия днем 30 января нанесла удар по Харькову беспилотником типа "Молния". Под обстрелом оказался Холодногорский район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова 30 января

Обновлено 10:46. Терехов сообщил об одном пострадавшем. У него острая реакция на стресс.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно имеем информацию о попадании БпЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

По его словам, прилет случился возле частного дома. Там выбиты стекла и поврежден забор. По состоянию на сейчас информации о погибших и пострадавших нет.

Скриншот поста Игоря Терехова

Напомним, этой ночью оккупанты ударили ударными дронами по жилому дому в Сумах.

В ОВА сообщили, что в результате атаки погибли четыре человека, еще девять получили ранения. На месте работают спасатели.

На удар отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это ужасная трагедия и призвал мир давить на РФ.