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Оккупанты ударили по Харькову — есть разрушения

30 января 2025 10:31
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Харькова 30 января — россияне ударили по частному сектору
Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российская армия днем 30 января нанесла удар по Харькову беспилотником типа "Молния". Под обстрелом оказался Холодногорский район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Обстрел Харькова 30 января

Обновлено 10:46. Терехов сообщил об одном пострадавшем. У него острая реакция на стресс.

обстріл Харкова 30 січня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

"Враг совершил удар по Харькову. Предварительно имеем информацию о попадании БпЛА типа "Молния" по частному сектору в Холодногорском районе", — говорится в сообщении.

удар по Харькову 30 января
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По его словам, прилет случился возле частного дома. Там выбиты стекла и поврежден забор. По состоянию на сейчас информации о погибших и пострадавших нет.

обстрел Харькова 30 января
Скриншот поста Игоря Терехова

Напомним, этой ночью оккупанты ударили ударными дронами по жилому дому в Сумах.

В ОВА сообщили, что в результате атаки погибли четыре человека, еще девять получили ранения. На месте работают спасатели.

На удар отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это ужасная трагедия и призвал мир давить на РФ.

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