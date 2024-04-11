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Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 — які наслідки

11 квітня 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 — які наслідки
Наслідки обстрілів Харківської області. Архівне фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти зранку 11 квітня атакували Харків та передмістя ракетами С-300. Наразі на місцях працюють усі відповідні служби, попередньо, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко у Telegram. 

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Удар по Харкову 11 квітня

Тимошко розповів, що сьогодні зранку окупанти завдали ударів із ЗРК С-300 по Харкову та передмісті. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих. Встановлюються масштаби руйнувань.

"На місцях влучань працюють всі профільні служби. Поліція документує чергові злочини, щоб військові РФ відповіли за скоєні злочини в суді", — йдеться у повідомленні. 

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну до Єдиного реєстру досудових розслідувань харківські слідчі внесли відомості про 19 320 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією РФ. 

Обстріли Харківщини за добу

Окрім того, очільник поліції розповів, що упродовж 10 квітня під ворожий обстріл потрапили чимало міст і сіл Харківської області.  

Так, близько 14:00 окупаційна армія завдала авіаударів двома КАБами по Липцях. Внаслідок атаки загарбників загинула 14-річна дівчина, а також дві жінки, поранення отримав 16-річний хлопець і жінка. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: магазин, аптека та інші торгові споруди, пасажирський автобус.

Також під ворожими обстрілами опинились Вовчанськ, Мала Данилівка, Кругляківка, Кутьківка та Івашки. Ворог застосовував КАБи, ФАБи, ударні дрони, ракети С-300, а також били з артилерії та мінометів. Поранення отримали четверо людей. 

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Скриншот допису Володимира Тимошка
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Скриншот допису Володимира Тимошка

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вночі та вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.

У Харкові було чути вибухи під час повітряної тривоги. Російські окупанти обстрілювали місто та область балістикою з російської Бєлгородщини.

Як стало відомо згодом, цієї ночі російські загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.

Харків
Харківська область
обстріли
ракети
війна в Україні
поранення

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