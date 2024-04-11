Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 — какие последствия

Последствия обстрелов в Харьковской области. Архивное фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты утром 11 апреля атаковали Харьков и пригород ракетами С-300. Сейчас на местах работают все соответствующие службы, предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Владимир Тимошко в Telegram.

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Удар по Харькову 11 апреля

Тимошко рассказал, что сегодня утром оккупанты нанесли удары с ЗРК С-300 по Харькову и пригороду. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. Устанавливаются масштабы разрушений.

"На местах попаданий работают все профильные службы. Полиция документирует очередные преступления, чтобы военные РФ ответили за совершенные преступления в суде", — говорится в сообщении.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в Единый реестр досудебных расследований харьковские следователи внесли сведения о 19 320 уголовных производствах, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Обстрелы Харьковской области за сутки

Кроме того, глава полиции рассказал, что на протяжении 10 апреля под вражеский обстрел попали немало городов и сел Харьковской области.

Так, около 14:00 оккупационная армия нанесла авиаудары двумя КАБами по Липцам. В результате атаки захватчиков погибла 14-летняя девочка, а также две женщины, ранения получил 16-летний парень и женщина. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры: магазин, аптека и другие торговые постройки, пассажирский автобус.

Также под вражескими обстрелами оказались Волчанск, Малая Даниловка, Кругляковка, Кутьковка и Ивашки. Враг применял КАБы, ФАБы, ударные дроны, ракеты С-300, а также били из артиллерии и минометов. Ранения получили четыре человека.

Скриншот сообщения Владимира Тимошко

Скриншот сообщения Владимира Тимошко

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину ночью и утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

В Харькове были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты обстреливали город и область баллистикой из российской Белгородщины.

Как стало известно позже, этой ночью российские захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры Харькова и области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.