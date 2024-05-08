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Окупанти вдарили по житловому районі Харкова, постраждали діти

8 травня 2024 13:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти вдарили по житловому районі Харкова, постраждали діти
Наслідки обстрілів Харкова. Фото архівне: Олег Синєгубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники поцілили у житловий район Харкова в обід, 8 травня. Перед цим у місті пролунала серія гучних вибухів. Внаслідок атаки постраждали діти. 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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"Прильоти у житловий район міста. Попередньо — є постраждалі діти", — написав Терехов, говорячи про наслідки обстрілу Харкова. 

Як додали в ОВА, внаслідок російської атаки постраждали щонайменше троє дітей. 

Обстріл Харкова 8 травня
Скриншот
Вибухи у Харкові 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.  

війна
Харків
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Ігор Терехов
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війна в Україні

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