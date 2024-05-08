Оккупанты ударили по жилому району Харькова, пострадали дети

Последствия обстрела Харькова. Фото архивное: Олег Синегубов\Telegram

Российские захватчики попали в жилой район Харькова в обед, 8 мая. Перед этим в городе раздалась серия громких взрывов. В результате атаки пострадали дети.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Прилеты в жилой район города. Предварительно есть пострадавшие дети", — написал Терехов, говоря о последствиях обстрела Харькова.

Как добавили в ОВА, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере трое детей.

Скриншот

Скриншот

Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.