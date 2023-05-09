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Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську, є поранені

9 травня 2023 21:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську, є поранені
Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Увечері 9 травня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Куп'янську Харківської області. Постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. На жаль, є поранені", — повідомив Синєгубов.

Він розповів, що за попередньою інформацією, постраждали троє людей — дві жінки та чоловік.  Одна людина отримала допомогу на місці, двоє — госпіталізовані.

На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, чому росіяни збільшили кількість обстрілів України. За його словами, обстріли збільшились на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті Донецької області. Таким чином Росія хоче хоч щось показати своєму народові.

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