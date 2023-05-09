Окупанти вдарили ракетами по Куп'янську, є поранені

Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ

Увечері 9 травня, російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Куп'янську Харківської області. Постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Щойно ворог вкотре завдав ракетного удару по Куп'янську. Є влучання в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше п'ять приватних житлових будинків. На жаль, є поранені", — повідомив Синєгубов.

Він розповів, що за попередньою інформацією, постраждали троє людей — дві жінки та чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двоє — госпіталізовані.

На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, чому росіяни збільшили кількість обстрілів України. За його словами, обстріли збільшились на тлі невдач на фронті, зокрема в Бахмуті Донецької області. Таким чином Росія хоче хоч щось показати своєму народові.