Оккупанты ударили ракетами по Купянску, есть раненые

Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ

Вечером 9 мая, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Купянску Харьковской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Купянска 9 мая

"Только что враг еще раз нанес ракетный удар по Купянску. Есть попадание в объект гражданской промышленности. Также повреждены по меньшей мере пять частных жилых домов. К сожалению, есть раненые", — сообщил Синегубов.

Он рассказал, что по предварительной информации, пострадали три человека — две женщины и мужчина. Один человек получил помощь на месте, двое госпитализированы.

На месте попадания работают все экстренные службы.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему россияне увеличили количество обстрелов Украины. По его словам, обстрелы увеличились на фоне неудач на фронте, в частности, в Бахмуте Донецкой области. Таким образом, Россия хочет хоть что-то показать своему народу.