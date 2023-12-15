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Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову

15 грудня 2023 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти вдарили ракетами С-300 по Харкову
Прокурори на місці подій у Харкові. Фото: Офіс генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Уночі 15 грудня російські окупанти завдали удару по одному з районів Харкова. Ворожа атака пошкодила деяку інфраструктуру та приватний автомобіль. 

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора

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Зазначається, що російські окупанти завдали ракетного удару близько 01:00 по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено  магазин, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль. 

На щастя, жертв та постраждалих немає. 

Під час огляду місця удару прокурори зафіксували наслідки та вилучили уламки ракети типу С-300.

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Прокурори на місці подій у Харкові. Фото: Офіс генерального прокурора
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Уламки збитої ракети. Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, вночі 15 грудня в Харкові пролунали вибухи. У місті оголосили повітряну тривогу. Цієї ночі вибухи лунали і на Хмельниччині. В області працювала ППО. 

Додамо, що 14 грудня армія РФ атакувала Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал". Під ударом були міста Київ та Старокостянтинів, сили ППО збили одну ворожу ціль. 

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