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Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову

15 декабря 2023 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Оккупанты ударили ракетами С-300 по Харькову
Прокуроры на месте происшествия в Харькове. Фото: Офис генерального прокурора
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Ночью 15 декабря российские оккупанты нанесли удар по одному из районов Харькова. Вражеская атака повредила некоторую инфраструктуру и частный автомобиль.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Отмечается, что российские оккупанты нанесли ракетный удар около 01:00 по Киевскому району Харькова. В результате обстрела повреждены магазин, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

В ходе осмотра места удара прокуроры зафиксировали последствия и изъяли обломки ракеты типа С-300.

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Прокуроры на месте происшествия в Харькове. Фото: Офис генерального прокурора
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Обломки сбитой ракеты. Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, ночью 15 декабря в Харькове прозвучали взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога. Этой ночью взрывы раздавались и на Хмельнитчине. В области работала ПВО.

Добавим, что 14 декабря армия РФ атаковала Украину аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Под ударом находились города Киев и Староконстантинов, силы ПВО сбили одну враждебную цель.

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