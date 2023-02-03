Обстріли Харківщини 3 лютого — є загиблі

Окупанти влучили у житловий будинок на Харківщині: є загиблі
У п'ятницю, 3 лютого, ворог обстріляв Харківщину. Окупанти влучили у приватний житловий будинок, загинуло двоє людей.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Обстріли Харківщини
"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог обстріляв м. Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули двоє братів 49 та 42 років. Їхній батько 70-річний отримав поранення та був госпіталізований", — розповів Синєгубов.
Він також додав, що впродовж минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі", — додав очільник ОВА.
Внаслідок ракетної атаки, у Вовчанську постраждала жінка 51 року. Вона отримала необхідну медичну допомогу на місці.
Окрім того, в області триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, пізнього вечора 1 лютого росія здійснила черговий терористичний акт — окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Краматорську Донецької області.
Внаслідок цього зруйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під'їзду. Також зайнялися припарковані поряд автомобілі.
Відомо, що в результаті нічної атаки росії по Краматорську загинули троє громадянських.
Фото: Олег Синєгубов/ Telegram