Обстрелы Харьковской области 3 февраля — есть погибшие

Последствия вражеских обстрелов в Харьковской области

В пятницу, 3 февраля, враг обстрелял Харьковскую область. Оккупанты попали в частный жилой дом, погибли два человека.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрелы Харьковской области

"Сегодня около 4:30 утра враг обстрелял г. Барвенково Изюмского района. В результате попадания в частный жилой дом погибли два брата 49 и 42 лет. Их отец 70-летний получил ранения и был госпитализирован", — рассказал Синегубов.

Он также добавил, что за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двухлетней и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары", — добавил глава ОВА.

В результате ракетной атаки, в Волчанске пострадала женщина 51 года. Она получила необходимую медицинскую помощь на месте.

Кроме того, в области идет гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 29 взрывоопасных предметов.

Напомним, поздно вечером 1 февраля россия совершила очередной террористический акт — оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Краматорске Донецкой области.

В результате разрушен с четвертого по первый этажи четырехэтажного жилого дома в пределах одного подъезда. Также занялись припаркованные рядом автомобили.

Известно, что в результате ночной атаки россии по Краматорску погибли трое гражданских.

Фото: Олег Синегубов/ Telegram