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Окупанти вранці обстріляли Харків та область — у прокуратурі розповіли про наслідки

14 березня 2024 10:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Окупанти вранці обстріляли Харків та область — у прокуратурі розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти обстріляли Харків та область вранці, 14 березня. На щастя, минулося без постраждалих, однак зафіксовані значні пошкодження цивільної інфраструктури. Прокурори розпочали досудове розслідування. 

Про наслідки обстрілів розповіли у Харківській обласній прокуратурі. 

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Зазначається, що близько 04:00 ворожий безпілотник влучив по території Шевченківського району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Повторний удар по цьому ж районі завдали загарбники вже о 05:00, випустивши ракету. Було пошкоджено нежитлову будівлю. 

Після цього росіяни вдалися почали обстрілювати область. Так, зокрема, у селищі Великий Бурлук внаслідок удару двох БПЛА пошкоджено будівлю лікарні. Окупанти вранці обстріляли Харків та область — у прокуратурі розповіли про наслідки - фото 1Крім того, два ворожі безпілотники вдарили по Лозовій, пошкоджень щонайменше 8 житлових будинків.

За фактом обстрілів у прокуратурі відкрили розслідування. 

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — йдеться у повідомленні. 

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Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, вночі 14 березня в Україні понад чотири години тривала повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників та застосування балістики.

Пізніше одразу після відбою загрози ударних дронів Повітряні сили повторно оголосили повітряну тривогу, зокрема на Сумщині. Військові попереджали про ракети на низку населених пунктів Полтавської та Сумської областей.

В результаті атаки російських загарбників на Сумську область є прильоти в чотирьох населених пунктах. 

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