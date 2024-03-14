Оккупанты утром обстреляли Харьков и область — в прокуратуре рассказали о последствиях

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли Харьков и область утром, 14 марта. К счастью, обошлось без пострадавших, однако зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Прокуроры начали досудебное расследование.

О последствиях обстрелов рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

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Отмечается, что около 04:00 вражеский беспилотник попал по территории Шевченковского района Харькова. В результате обстрела повреждены жилые дома.

Повторный удар по этому же району нанесли захватчики уже в 05:00, выпустив ракету. Было повреждено нежилое здание.

После этого россияне начали обстреливать область. Так, в частности, в поселке Большой Бурлук в результате удара двух БПЛА повреждено здание больницы. Кроме того, два вражеских беспилотника ударили по Лозовой, повреждений по меньшей мере получили 8 жилых домов.

По факту обстрелов в прокуратуре было открыто расследование.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ночью 14 марта в Украине более четырех часов продолжалась воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников и применения баллистики.

Позже сразу после отбоя угрозы ударных дронов Воздушные силы повторно объявили воздушную тревогу, в частности, на Сумщине. Военные предупреждали о ракетах в ряде населенных пунктов Полтавской и Сумской областей.

В результате атаки российских захватчиков на Сумскую область есть прилеты в четырех населенных пунктах.