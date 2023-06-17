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Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Харківщину, є загиблі

17 червня 2023 09:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Харківщину, є загиблі
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж минулої доби, 16 червня, окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Ворог атакував населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що минулої ночі у селі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, гараж та двоповерховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.

А в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.

"Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.

обстріли Харківщини
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
обстріли Харківщини
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Нагадаємо, 16 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про шокуючу кількість обстрілів Херсонської області. За останню добу окупаційні війська 75 разів обстріляли Херсонську область. Всього ворог випустив по регіону 314 снарядів.

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