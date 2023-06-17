Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Харківщину, є загиблі
Упродовж минулої доби, 16 червня, окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії та мінометів. Ворог атакував населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області 16 червня
Синєгубов розповів, що минулої ночі у селі Козача Лопань Харківського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватний будинок, гараж та двоповерховий багатоквартирний будинок, сталася пожежа.
А в смт Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний чоловік.
"Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території та знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про шокуючу кількість обстрілів Херсонської області. За останню добу окупаційні війська 75 разів обстріляли Херсонську область. Всього ворог випустив по регіону 314 снарядів.