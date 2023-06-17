Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Харьковщину, есть погибшие

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

За прошедшие сутки, 16 июня, оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. Враг атаковал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что минувшей ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.

А в пгт Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов получил ранение 36-летний гражданский мужчина.

"Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Напомним, 16 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о шокирующем количестве обстрелов Херсонской области. За последние сутки оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов.