Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Харьковщину, есть погибшие
За прошедшие сутки, 16 июня, оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии и минометов. Враг атаковал населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов.
Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области 16 июня
Синегубов рассказал, что минувшей ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки.
В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, гараж и 2-этажный многоквартирный дом, произошел пожар.
А в пгт Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов получил ранение 36-летний гражданский мужчина.
"Продолжаются работы по разминированию. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 128 взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал о шокирующем количестве обстрелов Херсонской области. За последние сутки оккупационные войска 75 раз обстреляли Херсонскую область. Всего враг выпустил по региону 314 снарядов.