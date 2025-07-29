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Головна Харків Окупанти з РСЗВ атакували Харківщину — пʼятеро загиблих

Окупанти з РСЗВ атакували Харківщину — пʼятеро загиблих

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Дата публікації: 29 липня 2025 13:29
Обстріл Харківщини 29 липня — окупанти вбили пʼятьох людей
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 29 липня, атакували Борівську громаду Харківської області. Загарбники вбили пʼятьох людей, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Обстріл Харківщини 29 липня

За попередньою інформацією, російські окупанти завдали ударів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

"Внаслідок ворожої атаки в с. Новоплатонівка загинули пʼятеро людей, поранено – троє. Горить магазин", — розповів Синєгубов.

А у селі Піски-Радьківські внаслідок російської атаки горить приватний будинок. Наразі інформація щодо травмованих уточнюється.

Екстрені служби працюють на місці.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що упродовж минулої доби окупанти вбили 22 людини.

Крім того, у ніч проти 29 липня загарбники завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області.

війна Україна Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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