Обстріл Харківщини 29 липня — окупанти вбили пʼятьох людей

Окупанти з РСЗВ атакували Харківщину — пʼятеро загиблих
Російські окупанти у вівторок, 29 липня, атакували Борівську громаду Харківської області. Загарбники вбили пʼятьох людей, також є поранені.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харківщини 29 липня
За попередньою інформацією, російські окупанти завдали ударів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).
"Внаслідок ворожої атаки в с. Новоплатонівка загинули пʼятеро людей, поранено – троє. Горить магазин", — розповів Синєгубов.
А у селі Піски-Радьківські внаслідок російської атаки горить приватний будинок. Наразі інформація щодо травмованих уточнюється.
Екстрені служби працюють на місці.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що упродовж минулої доби окупанти вбили 22 людини.
Крім того, у ніч проти 29 липня загарбники завдали удару по виправній колонії в Запорізькій області.
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