Обстрел Харьковской области 29 июля — оккупанты убили пятерых человек

Оккупанты из РСЗО атаковали Харьковщину — пятеро погибших
Российские оккупанты во вторник, 29 июля, атаковали Боровскую громаду Харьковской области. Захватчики убили пятерых человек, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Обстрел Харьковской области 29 июля
По предварительной информации, российские оккупанты нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
"В результате вражеской атаки в с. Новоплатоновка погибли пять человек, ранены — трое. Горит магазин", — рассказал Синегубов.
А в селе Пески-Радьковские в результате российской атаки горит частный дом. Сейчас информация о травмированных уточняется.
Экстренные службы работают на месте.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что за прошедшие сутки оккупанты убили 22 человека.
Кроме того, в ночь на 29 июля захватчики нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области.
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