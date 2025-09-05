Окупанти масовано атакували Харківщину — є загиблі та поранені

Окупанти за добу вбили трьох людей на Харківщині — деталі
Російські окупанти протягом минулої доби атакували вісім населених пунктів Харківської області. Загарбники вбили трьох людей та поранили ще шістьох.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у пʼятницю, 5 вересня.
Російські обстріли Харківщини
У селі Хотімля загинули 45-річний та 40-річний чоловіки, а також 25-річна жінка. Там постраждали також чоловіки 32, 42 і 47 років. У місті Купʼянськ поранення отримав 60-річний чоловік. Крім того, у селі Підсереднє поранено 28-річного чоловіка та 18-річну жінку.
"Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки", — розповів Синєгубов.
Електропостачання на Харківщині
За його словами, наразі у Лозівському районі ще тривають роботи для відновлення електрики після російського обстрілу 3 вересня. Наразі у місті Лозова запроваджують тригодинні підключення споживачів. Це відбувається почергово. Водночас у Близнюківській громаді електропостачання вже відновили повністю.
Чим били окупанти по Харківській області
Противник активно використовував по області різні типи озброєння:
- ракету, тип якої встановлюється;
- два дрони типу "Герань-2";
- два БпЛА типу "Ланцет";
- дрон типу "Молнія".
Загарбники пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі постраждала будівля коледжу, а у Лозівському — кіоск.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби сталося 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили вісім російських атак.
"На Куп’янському напрямку вчора відбулося девʼять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
Крім того, загарбники завдали удару по обʼєкту критичної та промислової інфраструктури Сумщини.
