Окупанти за добу вбили трьох людей на Харківщині — деталі

Окупанти за добу вбили трьох людей на Харківщині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:44
Окупанти масовано атакували Харківщину — є загиблі та поранені
Рятувальник. Фото: ДСНС

Російські окупанти протягом минулої доби атакували вісім населених пунктів Харківської області. Загарбники вбили трьох людей та поранили ще шістьох.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у пʼятницю, 5 вересня.

Читайте також:

Російські обстріли Харківщини

У селі Хотімля загинули 45-річний та 40-річний чоловіки, а також 25-річна жінка. Там постраждали також чоловіки 32, 42 і 47 років. У місті Купʼянськ поранення отримав 60-річний чоловік. Крім того, у селі Підсереднє поранено 28-річного чоловіка та 18-річну жінку.

"Крім того, внаслідок вибуху невідомого предмету у сел. Козача Лопань Дергачівської громади загинули 41-річний і 51-річний чоловіки, постраждали 36-річний і 51-річний чоловіки", — розповів Синєгубов.

Електропостачання на Харківщині

За його словами, наразі у Лозівському районі ще тривають роботи для відновлення електрики після російського обстрілу 3 вересня. Наразі у місті Лозова запроваджують тригодинні підключення споживачів. Це відбувається почергово. Водночас у Близнюківській громаді електропостачання вже відновили повністю.

Чим били окупанти по Харківській області

Противник активно використовував по області різні типи озброєння: 

  • ракету, тип якої встановлюється;
  • два дрони типу "Герань-2";
  • два БпЛА типу "Ланцет";
  • дрон типу "Молнія".

Загарбники пошкодили та зруйнували обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі постраждала будівля коледжу, а у Лозівському — кіоск.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби сталося 172 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили вісім російських атак. 

"На Куп’янському напрямку вчора відбулося девʼять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Куп’янська, Петропавлівки й Новоплатонівки", — додав Синєгубов.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 5 вересня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

Крім того, загарбники завдали удару по обʼєкту критичної та промислової інфраструктури Сумщини.

війна Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
