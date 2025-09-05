Видео
Главная Харьков Оккупанты за сутки убили трех человек на Харьковщине — детали

Оккупанты за сутки убили трех человек на Харьковщине — детали

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:44
Оккупанты массированно атаковали Харьковскую область — есть погибшие и раненые
Спасатель. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты за прошедшие сутки атаковали восемь населенных пунктов Харьковской области. Захватчики убили трех человек и ранили еще шестерых.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Читайте также:

Российские обстрелы Харьковской области

В селе Хотимля погибли 45-летний и 40-летний мужчины, а также 25-летняя женщина. Там пострадали также мужчины 32, 42 и 47 лет. В городе Купянск ранения получил 60-летний мужчина. Кроме того, в селе Подсреднее ранены 28-летний мужчина и 18-летняя женщина.

"Кроме того, в результате взрыва неизвестного предмета в пос. Казачья Лопань Дергачевской громады погибли 41-летний и 51-летний мужчины, пострадали 36-летний и 51-летний мужчины", — рассказал Синегубов.

Электроснабжение на Харьковщине

По его словам, сейчас в Лозовском районе еще продолжаются работы для восстановления электричества после российского обстрела 3 сентября. Сейчас в городе Лозовая вводят трехчасовые подключения потребителей. Это происходит поочередно. В то же время в Близнюковской громаде электроснабжение уже восстановили полностью.

Чем били оккупанты по Харьковской области

Противник активно использовал по области различные типы вооружения:

  • ракету, тип которой устанавливается;
  • два дрона типа "Герань-2";
  • два БпЛА типа "Ланцет";
  • дрон типа "Молния".

Захватчики повредили и разрушили объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе пострадало здание колледжа, а в Лозовском — киоск.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 172 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили восемь российских атак.

"На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки", — добавил Синегубов.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 сентября российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Кроме того, захватчики нанесли удар по объекту критической и промышленной инфраструктуры Сумской области.

война Харьковская область обстрелы оккупанты Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
