Росія використовує на Харківщині хімічну зброю — які ознаки отруєння

Окупанти застосовують хімічну зброю на Харківщині — місцеві страждають від отруєнь
Російські окупанти не просто використовують потужні фугасні авіаційні бомби проти мирних мешканців Харківщини, але й застосовують хімічні боєприпаси. В селищі Білий Колодязь від недавнього скидання дев'яти ФАБів пошкоджено багато будинків, а троє українців загинуло.
Таку інформацію у своєму TikTok виклав 22 липня, у понеділок волонтер, що займається евакуацією мирних мешканців.
Які ознаки використання хімічної зброї армією РФ
Як стверджує волонтер, люди, яких він вивозить з небезпечної зони, страждають від отруєнь, відчуваючи симптоми, такі як діарея, блювота та запаморочення.
В цілому у в цьому районі та найближчих селищах майже не залишилось людей. Вони евакуюються самостійно, або за допомогою волонтерських організацій, при цьому не забувають рятувати й домашніх улюбленців — не кидають їх напризволяще.
Нагадаємо, у Сумській області окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер, його помічника поранено.
Також росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу.
Читайте Новини.LIVE!