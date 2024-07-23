Росія використовує на Харківщині хімічну зброю — які ознаки отруєння

Розбомблене село Білий Колодязь за Вовчанськом. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти не просто використовують потужні фугасні авіаційні бомби проти мирних мешканців Харківщини, але й застосовують хімічні боєприпаси. В селищі Білий Колодязь від недавнього скидання дев'яти ФАБів пошкоджено багато будинків, а троє українців загинуло.

Таку інформацію у своєму TikTok виклав 22 липня, у понеділок волонтер, що займається евакуацією мирних мешканців.

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Як стверджує волонтер, люди, яких він вивозить з небезпечної зони, страждають від отруєнь, відчуваючи симптоми, такі як діарея, блювота та запаморочення.

В цілому у в цьому районі та найближчих селищах майже не залишилось людей. Вони евакуюються самостійно, або за допомогою волонтерських організацій, при цьому не забувають рятувати й домашніх улюбленців — не кидають їх напризволяще.

Нагадаємо, у Сумській області окупанти вдарили дроном по сільгосптехніці під час збирання урожаю. Загинув комбайнер, його помічника поранено.

Також росіяни обстріляли населений пункт Дніпропетровщини зі ствольної артилерії, завдавши суттєвих руйнувань навчальному закладу.