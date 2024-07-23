Россия использует на Харьковщине химическое оружие — какие признаки отравления

Оккупанты применяют химическое оружие в Харьковской области — местные страдают от отравлений
Российские оккупанты не просто используют мощные фугасные авиационные бомбы против мирных жителей Харьковщины, но и применяют химические боеприпасы. В поселке Белый Колодец от недавнего сброса девяти ФАБов повреждены многие дома, а трое украинцев погибли.
Такую информацию в своем TikTok выложил 22 июля, в понедельник волонтер, занимающийся эвакуацией мирных жителей.
Какие признаки использования химического оружия армией РФ
Как утверждает волонтер, люди, которых он вывозит из опасной зоны, страдают отравлениями, испытывая симптомы, такие как диарея, рвота и головокружение.
В целом в этом районе и близлежащих поселках почти не осталось людей. Они эвакуируются самостоятельно или с помощью волонтерских организаций, при этом не забывают спасать и домашних любимцев — не бросают их на произвол судьбы.
Напомним, в Сумской области кафиры ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.
Также россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению.
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