Россия использует на Харьковщине химическое оружие — какие признаки отравления

Разбомбленное село Белый Колодец за Волчанском. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты не просто используют мощные фугасные авиационные бомбы против мирных жителей Харьковщины, но и применяют химические боеприпасы. В поселке Белый Колодец от недавнего сброса девяти ФАБов повреждены многие дома, а трое украинцев погибли.

Такую информацию в своем TikTok выложил 22 июля, в понедельник волонтер, занимающийся эвакуацией мирных жителей.

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Как утверждает волонтер, люди, которых он вывозит из опасной зоны, страдают отравлениями, испытывая симптомы, такие как диарея, рвота и головокружение.

В целом в этом районе и близлежащих поселках почти не осталось людей. Они эвакуируются самостоятельно или с помощью волонтерских организаций, при этом не забывают спасать и домашних любимцев — не бросают их на произвол судьбы.

Напомним, в Сумской области кафиры ударили дроном по сельхозтехнике во время уборки урожая. Погиб комбайнер, его помощник ранен.

Также россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровщины из ствольной артиллерии, нанеся существенные разрушения учебному заведению.