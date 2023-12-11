Окупанти завдали авіаудару по Харківщині — які наслідки

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov

Упродовж останньої доби армія РФ завдала авіаударів по п'яти населених пунктах Харківської області. Крім того, понад 18 населених пунктів області опинились під артилерійськими та мінометними ударами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Синєгубов розповів, що за добу під артилерійським та мінометним ворожим вогнем опинилися понад 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, це Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.

Окрім того, росіяни завдали авіаударів по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки.

"Також близько 10:30 у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджено чотири гаражі та приватний будинок", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили "шехеди" по Миколаївській області та вісім крилатих ракет по Київщині. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі.