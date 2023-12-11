Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти завдали авіаудару по Харківщині — які наслідки arrow

Окупанти завдали авіаудару по Харківщині — які наслідки

11 грудня 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти завдали авіаудару по Харківщині — які наслідки
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж останньої доби армія РФ завдала авіаударів по п'яти населених пунктах Харківської області. Крім того, понад 18 населених пунктів області опинились під артилерійськими та мінометними ударами.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Синєгубов розповів, що за добу під артилерійським та мінометним ворожим вогнем опинилися понад 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, це Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району. 

Окрім того, росіяни завдали авіаударів по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки. 

"Також близько 10:30 у селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджено чотири гаражі та приватний будинок", — йдеться у повідомленні. 

null

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили "шехеди" по Миколаївській області та вісім крилатих ракет по Київщині. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та постраждалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

Актуальне по темі