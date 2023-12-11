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Оккупанты нанесли авиаудар по Харьковской области — какие последствия

11 декабря 2023 09:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты нанесли авиаудар по Харьковской области — какие последствия
Последствия обстрелов Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За последние сутки армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковской области. Кроме того, еще более 18 населенных пунктов области оказались под артиллерийскими и минометными ударами. 

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что за сутки под артиллерийским и минометным вражеским огнем оказались более 18 населенных пунктов Харьковской области. В частности, это Казачья Лопань Харьковского района, Графское, Волчанск, Бочково, Бударки Чугуевского района, Двухлетняя, Синковка, Петропавловка, Ивановка и Берестово Купянского района.

Кроме того, россияне нанесли авиаудары по окрестностям Петропавловки, Песчаного, Первомайского, Чернещины, Дружелюбовки.

"Также около 10:30 в селе Куриловка Купянского района в результате вражеских обстрелов возник пожар, повреждены четыре гаража и частный дом", — говорится в сообщении.

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Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили "шахеды" по Николаевской области и восемь крылатых ракет по Киевской. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и пострадавшие.

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