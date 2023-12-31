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Окупанти завдали ударів по Чугуєву ракетами С-300, — ОВА

31 грудня 2023 16:19
оновлено: 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти завдали ударів по Чугуєву ракетами С-300, — ОВА
Запуск ракети в небо. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти атакували Чугуїв Харківської області вдень 31 грудня. Попередньо, ворог вів обстріл ракетами С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!",— написав він.

За словами Синєгубова, окупанти завдали близько чотирьох ударів по місту. За попередньою інформацією, ракетами С-300.

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Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Кіровоградську область, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені лінії електропередач.

Також ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.

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