Окупанти завдали ударів по Чугуєву ракетами С-300, — ОВА
Російські окупанти атакували Чугуїв Харківської області вдень 31 грудня. Попередньо, ворог вів обстріл ракетами С-300.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Ракетний удар по Чугуєву 31 грудня
"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!",— написав він.
За словами Синєгубова, окупанти завдали близько чотирьох ударів по місту. За попередньою інформацією, ракетами С-300.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Кіровоградську область, там працювала ППО. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені лінії електропередач.
Також ми писали, що у Кривому Розі Дніпропетровської області та в Кропивницькому вдень 31 грудня пролунала низка вибухів. Напередодні по всій території України оголосили повітряну тривогу.
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