Оккупанты нанесли удары по Чугуеву ракетами С-300, — ОВА
Российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области днем 31 декабря. Предварительно враг вел обстрел ракетами С-300.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Ракетный удар по Чугуеву 31 декабря
"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!" — написал он.
По словам Синегубова, оккупанты нанесли около четырех ударов по городу. По предварительным данным, ракетами С-300.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли Кировоградскую область, там работала ПВО. В результате вражеской атаки были повреждены линии электропередач.
Также мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря произошел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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