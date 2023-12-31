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Оккупанты нанесли удары по Чугуеву ракетами С-300, — ОВА

31 декабря 2023 16:19
обновлено: 16:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты нанесли удары по Чугуеву ракетами С-300, — ОВА
Запуск ракеты в небо. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские оккупанты атаковали Чугуев Харьковской области днем 31 декабря. Предварительно враг вел обстрел ракетами С-300.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях!" — написал он.

По словам Синегубова, оккупанты нанесли около четырех ударов по городу. По предварительным данным, ракетами С-300.

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Скриншот поста Олега Синегубова

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Кировоградскую область, там работала ПВО. В результате вражеской атаки были повреждены линии электропередач.

Также мы писали, что в Кривом Роге Днепропетровской области и в Кропивницком днем 31 декабря произошел ряд взрывов. Накануне по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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