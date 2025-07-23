Обстріл Куп'янщини 23 липня - що відомо про наслідки

Наслідки обстрілу Харківщини. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

У середу, 23 липня, російські війська обстріляли Харківщину. Троє людей поранені через удари ворога по Купʼянщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Купʼянщині

Російські збройні сили здійснили обстріли населених пунктів Купʼянського району Харківської області. За інформацією слідства, близько 11:00 ворожі війська відкрили вогонь по селу Петро-Іванівка. Унаслідок атаки поранення отримав 61-річний місцевий житель.

Близько 15:00 обстрілу зазнало й місто Купʼянськ. Постраждали двоє літніх людей — 75-річна жінка та 79-річний чоловік. У декількох житлових будинках зафіксовано руйнування.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, окупанти завдали чергового удару по Білозерці, що на Херсонщині.

Крім того, раніше стало відомо про ситуацію з обстрілами Миколаєва.