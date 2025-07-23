Обстріл Куп'янщини 23 липня - що відомо про наслідки

Окупанти завдали удару по Харківщині — є поранені
У середу, 23 липня, російські війська обстріляли Харківщину. Троє людей поранені через удари ворога по Купʼянщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Купʼянщині
Російські збройні сили здійснили обстріли населених пунктів Купʼянського району Харківської області. За інформацією слідства, близько 11:00 ворожі війська відкрили вогонь по селу Петро-Іванівка. Унаслідок атаки поранення отримав 61-річний місцевий житель.
Близько 15:00 обстрілу зазнало й місто Купʼянськ. Постраждали двоє літніх людей — 75-річна жінка та 79-річний чоловік. У декількох житлових будинках зафіксовано руйнування.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що сьогодні, 23 липня, окупанти завдали чергового удару по Білозерці, що на Херсонщині.
Крім того, раніше стало відомо про ситуацію з обстрілами Миколаєва.
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